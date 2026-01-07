Un accident rutier a avut loc în cursul zilei de astăzi în localitatea Gardani, la intersecția cu drumul spre Rodina, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, ambulanță și poliție, care au asigurat zona și au acordat sprijin persoanelor implicate. Din primele informații, în accident au fost implicate 2 autoturisme, iar circulația în zonă s-a desfășurat cu dificultate, pe un carosabil umed și parțial acoperit de zăpadă.

Condițiile de iarnă, cu vizibilitate redusă și carosabil alunecos, ar fi putut contribui la producerea evenimentului rutier. Autoritățile efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicațiile echipajelor aflate în teren.