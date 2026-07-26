Direcția de Asistență Socială (DAS) Baia Mare a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post contractual pe perioadă determinată, în cadrul proiectului „Sprijin pentru seniorii băimăreni”.

Este disponibil un post de îngrijitoare, cu normă întreagă, respectiv 8 ore pe zi, încadrat în afara organigramei instituției. Recrutarea și selecția se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2022, ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza procedurii interne de recrutare pentru personalul contractual angajat pe perioadă determinată.

Persoanele interesate pot consulta anunțul complet privind concursul, precum și formularul de înscriere, documente publicate de Direcția de Asistență Socială Baia Mare:

Anunț concurs – Îngrijitoare 2 (23 iulie 2026);

(23 iulie 2026); Formular de înscriere (23 iulie 2026).

Candidații sunt sfătuiți să consulte documentația oficială pentru a afla condițiile de participare, calendarul concursului și actele necesare pentru înscriere.