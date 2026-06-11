Un accident rutier s-a produs în urmă cu doar cateva minute, pe DN 1C, în localitatea Bușag, circulația fiind afectată în zona producerii evenimentului.

Din primele informații, în accident au fost implicate două autoturisme care au intrat în coliziune pe unul dintre cele mai circulate drumuri din județ. În urma impactului, ambele vehicule au suferit avarii importante în partea din față.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și alte structuri de intervenție pentru gestionarea situației și fluidizarea traficului. Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale privind numărul persoanelor rănite sau cauzele producerii accidentului.

Traficul rutier este blocat sau se desfășoară cu mari dificultăți în zona accidentului, iar șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

Vom reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile.