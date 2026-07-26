Centrul Vechi al municipiului Baia Mare a devenit, pentru o zi, locul unei noi ediții a activității City Hunt, organizată de Team for Youth Association alături de un nou grup de voluntari din Statele Unite ale Americii, veniți în România prin organizația Humanitarian Experience.

Participanții au pornit într-o incursiune prin oraș, explorând principalele repere istorice, culturale și de patrimoniu ale Băii Mari. Pe parcursul traseului, voluntarii au avut parte de provocări interactive și au descoperit povești despre locurile emblematice ale municipiului. Reprezentanții Team for Youth Association au transmis că activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă plină de energie și entuziasm, oferindu-le participanților ocazia de a cunoaște mai bine comunitatea locală și valorile culturale ale orașului.

Organizatorii au mulțumit Pirita Children Association pentru sprijinul acordat în desfășurarea evenimentului.

Activitatea face parte din proiectul „Year 5”, implementat de Team for Youth Association prin programul Corpul European de Solidaritate (European Solidarity Corps), inițiativă care aduce la Baia Mare voluntari internaționali implicați în proiecte educaționale, sociale și culturale dedicate comunității locale.