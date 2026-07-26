Participanții la Heritage in Design Academy, desfășurată la Sighetu Marmației, au parcurs noi etape ale programului dedicat patrimoniului construit și meșteșugurilor tradiționale, în cadrul zilelor 5 și 6 ale proiectului.

Cea de-a cincea zi i-a adus pe cursanți în atelierele Muzeului Satului Maramureșean, unde au descoperit tehnici tradiționale de prelucrare a lemnului și au învățat direct de la meșteri și specialiști, în cadrul Festivalului Internațional Dranica.24. Activitățile practice au fost completate de prezentări susținute de arhitecții Horațiu Răcășan, Flaminiu Taloș și Diana Taloș, care au împărtășit experiențe și exemple din domeniul conservării patrimoniului rural. Ziua a șasea a fost dedicată continuării proiectelor începute de participanți, sub îndrumarea arhitecților Horațiu Răcășan, Flaminiu Taloș, Diana Taloș și Edmund Futo, accentul fiind pus pe valorificarea patrimoniului prin soluții creative și adaptate nevoilor actuale.

Heritage in Design Academy este organizată în cadrul proiectului InterCities, implementat de Muzeul Maramureșean în parteneriat cu Departamentul pentru Politica de Investiții al Consiliului Local Ivano-Frankivsk din Ucraina, liderul proiectului, și este finanțată prin Programul Interreg VI-A NEXT Ungaria–Slovacia–România–Ucraina.

Prin această inițiativă, patrimoniul cultural al Maramureșului devine o sursă de inspirație pentru noile generații de arhitecți și specialiști, contribuind la păstrarea și promovarea valorilor autentice ale regiunii.