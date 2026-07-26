Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia sărbătorește în acest an un moment istoric: împlinirea a 100 de ani de la întemeierea așezământului monahal, printr-o serie de evenimente religioase și culturale reunite sub genericul „Zilele Rohiei” și Zilele Culturale „N. Steinhardt”, ediția a XXVII-a.

Centenarul marchează un secol de la sfințirea primei biserici, oficiată la 15 august 1926 de Episcopul Nicolae Ivan al Clujului, dar și o sută de ani de viață monahală la Rohia, unul dintre cele mai importante centre de spiritualitate ortodoxă din România. Manifestările au început cu tabăra de pictură organizată la Mănăstirea Rohița, unde, în perioada 23–29 iulie, pictori și iconari consacrați din Transilvania realizează lucrări inspirate din spiritualitatea și patrimoniul locului.

Programul continuă luni cu mai multe ședințe de lucru dedicate Fundației „N. Steinhardt”, colectivului redacțional al Integralei „N. Steinhardt”, alături de reprezentanți ai Editurii Polirom, precum și Comisiei locale pentru canonizarea Cuviosului Părinte Nicolae Delarohia, sub președinția Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Punctul culminant al manifestărilor va avea loc marți, 28 iulie, când, după Sfânta Liturghie și slujba de Te-Deum, va fi organizat simpozionul dedicat centenarului Mănăstirii Rohia. La eveniment vor participa ierarhi, academicieni, profesori universitari, istorici și cercetători, care vor aborda teme legate de istoria, spiritualitatea și rolul cultural al mănăstirii de-a lungul ultimului secol.

Printre invitații de marcă se numără acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, prof. univ. dr. Șerban Turcuș, prof. dr. Teodor Ardelean, pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, precum și Preasfințitul Părinte Iustin și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

De la ora 13:00 va fi oficiată slujba de pomenire pentru preotul ctitor Nicolae Gherman, monahul Nicolae Steinhardt, de la a cărui naștere se împlinesc 114 ani, precum și pentru toți stareții și viețuitorii mănăstirii trecuți la Domnul.

În aceeași zi, la Mănăstirea Rohița, va avea loc cea de-a doua parte a simpozionului, dedicată personalității lui Nicolae Steinhardt și legăturii sale cu Rohia. Programul include și lansarea volumului „Proximități și mărturisiri. Jurnal”, apărut la Editura Polirom.

Evenimentele sunt organizate de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, Fundația „N. Steinhardt” și Mănăstirea Rohița, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș și al Primăriei Orașului Târgu Lăpuș, reunind personalități ale vieții religioase, academice și culturale pentru a celebra un secol de credință, cultură și identitate la Rohia.