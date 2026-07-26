Municipiul Baia Mare informează că, în perioada 27–29 iulie 2026, vor fi instituite restricții temporare de circulație pe străzile Codrului și Chioarului, pentru desfășurarea lucrărilor de asfaltare.

Potrivit administrației locale, intervențiile constau în așternerea stratului de uzură din mixtură asfaltică și fac parte din lucrările de refacere a carosabilului, necesare după intervențiile realizate anterior la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență în zona lucrărilor, să respecte semnalizarea rutieră temporară și să utilizeze, pe cât posibil, rute alternative pentru evitarea aglomerării traficului.