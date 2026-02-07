În noaptea de vineri spre sâmbătă, noapte, în jurul orei 03.40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un autoturism, care circula pe bulevardul Unirii.

La solicitarea polițiștilor de a le prezenta documentele personale și cele ale autoturismului condus, tânărul de 27 de ani, aflat la volan, a precizat că nu poate prezenta permisul de conducere.

Verificările efectuate de poliţişti au relevat că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că, pentru determinarea cu exactitate a îmbibației alcoolice, acests a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Față de cele constatate, polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului, cercetările sunt continuate în vederea dispunerii măsurilor legale