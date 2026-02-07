Asociația Medicală Catolică Maramureș organizează ediția a II-a a Simpozionului „Bolnav și medic, tot om, împreună în bucuria vindecării”, un eveniment dedicat dialogului autentic dintre profesioniștii din domeniul sănătății și comunitate.

Manifestarea va avea loc miercuri, 18 februarie, începând cu ora 13:00, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, situată pe Bulevardul Independenței nr. 4B.

Simpozionul își propune să aducă în prim-plan dimensiunea umană a actului medical, subliniind importanța empatiei, comunicării și solidarității în procesul de vindecare. Tema aleasă evidențiază relația profundă dintre medic și pacient, văzută nu doar prin prisma științei, ci și a valorilor morale și spirituale care însoțesc îngrijirea medicală.

Evenimentul este creditat cu 6 puncte EMC pentru membrii CMR și OAMMR, reprezentând o oportunitate valoroasă de formare profesională continuă.

Asociația Medicală Catolică Maramureș invită cadrele medicale și pe toți cei interesați să participe la acest eveniment care promovează respectul față de viață, demnitatea umană și bucuria vindecării trăite împreună