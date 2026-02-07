În cursul zilei de astăzi, pompierii băimăreni a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe strada Victor Babeș din Baia Mare.

La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere, care au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului. Flăcările au cuprins autoturismul, existând riscul de propagare la alte vehicule sau bunuri aflate în apropiere.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor efectuate de specialiștii ISU Maramureș.