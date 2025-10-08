Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, conducătorii auto care conduc sub influența băuturilor alcoolice trebuie să știe că riscă și închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind pedeapsa prevăzută de lege pentru cei depistați în trafic cu o concentrație alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge.

Astă-noapte, în jurul orei 03.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au oprit pentru control un autoturism, pe raza comunei Rozavlea. Din verificările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că la volanul autoturismului se afla un bărbat de 32 de ani, iar în urma testării acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii concentrației de alcool din sânge.

Nu riscați, nu urcați la volan dacă ați consumat alcool sau substanțe interzise! Consecințele pot fi mult mai grave decât le anticipați!

*

De asemenea, un alt caz constatat ieri, în jurul orei 17.20, de polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa îl vizează pe un conducător auto care circula haotic și cu viteză excesivă din direcția Ariniș către Baia Mare. Conducătorul auto nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor, autoturismul fiind urmărit pe o distanță de aproximativ 12 km.

Din verificările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că la volanul autoturismului se afla un tânăr de 27 de ani, iar în urma testării acestuia cu aparatul etilotest rezultatul a indicat o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii concentrației de alcool din sânge.

În ambele cazuri, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii efectuează în continuare cercetări.