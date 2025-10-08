De la începutul anului, în urma misiunilor desfăşurate în punctele de trecere a frontierei şi în zona de competenţă, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au descoperit 20 de mijloace de transport aflate în atenţia autorităţilor din străinătate. Vehiculele, 9 autoturisme, 2 autoutilitare, 1 automarfar, 5 biciclete, 2 utilaje şi o remorcă, erau semnalate toate ca fiind furate sau căutate.

În primele nouă luni ale anului 2025, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au depistat mai multe autovehicule ca fiind căutate sau furate din state precum Germania, Austria, Italia sau Marea Britanie.

Din cele 20 de autovehicule, treisprezece au fost depistate la nivelul județului Suceava, cinci în județul Maramureș și două în județul Satu Mare. În ceea ce privește persoanele implicate, aceștia au fost în principal cetăţeni români şi ucraineni.

În toate situaţiile, conform legislaţiei, pe numele cetățenilor implicaţi au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăinuire, uz de fals, fals în înscrisuri sau alte infracțiuni conexe, iar autovehiculele în cauză au fost indisponibilizate la sediile structurilor ITPF Sighetu Marmației, la final fiind dispuse măsurile legale ce se impun.

În majoritatea cazurilor, cei care se aflau la volanul maşinilor respective au declarat, pe timpul verificărilor, că nu ştiau că mijloacele de transport se află în atenţia autorităţilor ca fiind furate, ei fiind doar „cumpărători de bună credinţă”.

De asemenea, sub supravegherea directă a unităţilor de parchet competente, pentru identificarea şi indisponibilizarea autovehiculelor ce figurau cu alerte în bazele de date specifice (SIS – Sistemul de Informații Schengen, Interpol, bazele naționale ale statelor care emit alertele), poliţiştii de frontieră au colaborat cu structurile similare din statele membre UE, realizând un schimb operativ de date şi informaţii, prin intermediul Punctelor şi Centrelor de Contact de la frontieră.

Cazuri semnificative:

În a doua parte a lunii septembrie, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii traficului internațional de autovehicule furate. În cadrul acesteia au identificat, în municipiul Rădăuți, județul Suceava un autoturism, pe care erau aplicate plăcuțe cu număr de înmatriculare specific Marii Britanii. La solicitarea colegilor noștri, bărbatul de la volan, domiciliat în județul Suceava, a prezentat un certificat de înmatriculare, aparent emis de autoritățile engleze.

În urma verificărilor specifice, colegii noștri au constatat că autoturismul, în valoare de 20.000 de euro, este furat din Anglia. De asemenea, existând suspiciuni cu privire la autenticitatea certificatului de înmatriculare, s-a constatat că documentul nu îndeplinește condițiile de formă și de fond ale unuia autentic, fiind fals, iar numărul de înmatriculare aparține unui alt autovehicul.

În cauză, polițiștii de frontieră suceveni au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de tăinuire, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Un alt caz semnificativ a fost depistat, la începutul lunii august, când la nivelul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș a fost declanșată, pe raza localității Ieud, județul Maramureș, o acțiune pe linia combaterii traficului de autovehicule furate din străinătate. Cu această ocazie, în curtea unui imobil, aparținând unui cetățean român în vârstă de 50 de ani, a fost identificat un trailer pe care se afla un utilaj.

Astfel, în urma verificărilor specifice, s-a constatat că, atât trailerul cât și utilajul figurează în bazele de date cu alerte având mențiunea ,,bun căutat pentru confiscare”, introduse de autoritățile din Austria.

Având în vedere cele constatate, trailerul și utilajul, în valoare totală de 50.000 de euro au fost transportate și indisponibilizate la sediul instituției, în vederea continuării cercetărilor.

Și în acest caz, polițiștii de frontieră maramureșeni au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, cercetările fiind continuate, sub directa supraveghere a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dragomirești.