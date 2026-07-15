Peste 20 de elevi din Țara Lăpușului au participat, în ultimele zile, la o serie de ateliere educative dedicate protejării naturii și cunoașterii biodiversității, organizate de reprezentanții Administrației Parcului Național Munții Rodnei, aflată în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Activitățile s-au desfășurat în Pasul Pietriș, în apropierea orașului Târgu Lăpuș, la Popasul Vânătorului, în cadrul celei de-a III-a ediții a Festivalului „Pintea Viteazul”. La ateliere au participat elevi din Târgu Lăpuș, Dămăcușeni, Borcut, Rogoz și Lăpușul Românesc, care au avut ocazia să învețe despre natură prin activități practice și interactive. Programul a inclus confecționarea unor figurine din conuri de pin, laboratoare florale, jocuri de educație ecologică și exerciții de identificare a plantelor medicinale.

Reprezentanții Romsilva subliniază că astfel de inițiative îi ajută pe copii și tineri să înțeleagă importanța protejării mediului, să descopere bogăția biodiversității și să dezvolte respect pentru patrimoniul natural al României.

Prin învățarea prin joc și contactul direct cu natura, organizatorii urmăresc formarea unei generații mai responsabile și mai implicate în conservarea mediului înconjurător.