Există munți pe care îi urci pentru priveliște. Și există munți pe care îi urci pentru suflet. În zilele de 19 și 20 iulie 2026, Țibleșul va deveni din nou locul în care credința, tradiția și dragostea pentru locurile natale se întâlnesc într-unul dintre cele mai emoționante evenimente ale Maramureșului: Sărbătoarea Munților Țibleș – ediția a XIII-a, organizată de Primăria și Consiliul Local Groșii Țibleșului, Parohia Ortodoxă „Sfântul Ierarh Nicolae” și Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” – Piatra Fântânele, cu binecuvântarea și în cinstea Sfântului și Slăvitului Proroc Ilie Tesviteanul.

Sub îndemnul biblic „În munte Domnul se arată” (Facerea 22:14), oamenii sunt invitați să lase pentru două zile grijile deoparte și să urce acolo unde cerul pare mai aproape de pământ.

Manifestările încep duminică, 19 iulie, la ora 17:00, cu întâlnirea participanților la Casa Tradițională a Groșenilor, urmată de procesiunea spre Altarul de Vară din Pleșca Țibleșului, unde va fi oficiată slujba Vecerniei și parastasul pentru eroii și binefăcătorii localității. Seara se va încheia cu o agapă frățească la Căminul Cultural.

Momentul cel mai așteptat va avea loc luni, 20 iulie, când, încă înainte de răsărit, la ora 6:30, credincioșii vor porni spre Monumentul din Vârful Țibleș (1.839 m), aflat la întâlnirea celor trei regiuni istorice – Țara Maramureșului, Țara Lăpușului și Țara Năsăudului.

De la ora 10:00, pe acoperișul acestor ținuturi, va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de parastasul eroilor. Coborârea va aduce și tradiționala agapă frățească din Valea Țibleșului, unde gospodarii satului îi vor întâmpina pe pelerini cu masa întinsă.

Sărbătoarea Munților Țibleș nu este doar un eveniment religios. Este o întoarcere la rădăcini, o reîntâlnire a oamenilor care poartă Țibleșul în inimă și o mărturie că tradițiile încă trăiesc acolo unde comunitatea rămâne unită.

Așa cum spun și organizatorii, într-un mesaj care rezumă perfect spiritul acestor zile:

„Vă așteptăm cu mare drag, ca dară munte cu munte se-ntâlnește, d-apoi om cu om!”