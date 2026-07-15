Comunitatea educațională din Baia Mare este în doliu după trecerea la cele veșnice a profesoarei Roxana Chereji, cadru didactic al Școlii Gimnaziale Speciale Baia Mare, care s-a stins din viață la vârsta de numai 42 de ani, după o luptă cu o boală nemiloasă.

Anunțul a fost făcut de conducerea și colectivul Școlii Gimnaziale Speciale Baia Mare, care au transmis un mesaj emoționant de rămas-bun.

„Cu profundă tristețe, comunitatea Școlii Gimnaziale Speciale Baia Mare își ia rămas-bun de la colega noastră dragă, prof. Roxana Chereji, care a plecat dintre noi mult prea devreme, la doar 42 de ani. Plecarea sa lasă un gol imens în inimile tuturor celor care au avut privilegiul să o cunoască. A fost un dascăl dedicat, un coleg de nădejde și un om de o rară bunătate, care și-a dăruit timpul, energia și sufletul copiilor pe care i-a îndrumat cu răbdare, profesionalism și iubire.”

Reprezentanții instituției au transmis, totodată, sincere condoleanțe familiei îndurerate, subliniind că Roxana Chereji va rămâne în amintirea tuturor prin zâmbetul său, devotamentul față de elevi și bunătatea cu care a atins viețile celor din jur.

Profesoara Roxana Chereji activa ca profesor psihopedagog în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale Baia Mare, unde și-a dedicat cariera sprijinirii și educării copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Dumnezeu să o odihnească în pace, iar familiei și tuturor celor care au cunoscut-o să le ofere puterea de a trece peste această grea încercare.