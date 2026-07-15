Opincăritul este unul dintre cele mai vechi și reprezentative meșteșuguri tradiționale din Maramureș, transmis din generație în generație și păstrat până în prezent de meșterii populari ai zonei.

Opincile sunt confecționate manual din piele tăbăcită, atent croită și prinsă pe margini prin tehnici tradiționale care îmbină măiestria, răbdarea și atenția la fiecare detaliu. Fiecare pereche este realizată pentru a fi rezistentă, practică și confortabilă. În trecut, opincile reprezentau încălțămintea de bază a locuitorilor satelor maramureșene. Acestea făceau parte din portul popular și erau purtate atât în activitățile de zi cu zi, cât și la sărbători, devenind un simbol al vieții tradiționale și al identității locale.

Astăzi, opincăritul continuă să fie practicat de meșteri populari care contribuie la păstrarea patrimoniului cultural al Maramureșului. Fiecare pereche de opinci spune o poveste despre tradiție, pricepere și respect pentru moștenirea lăsată de înaintași.

Prin promovarea acestui meșteșug autentic, Maramureșul își reafirmă statutul de ținut al tradițiilor vii, unde valorile și obiceiurile străvechi continuă să fie transmise noilor generații.