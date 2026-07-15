Voluntarii implicați în programul OM BUN ASSOC desfășoară în această săptămână o serie de activități de pregătire pentru evenimentele programate în luna iulie. Sesiunile de brainstorming, documentare și organizare se desfășoară într-un ritm intens, echipa lucrând la planificarea acțiunilor dedicate comunității și beneficiarilor ASSOC.

Pe lângă activitățile de organizare, voluntarii au avut parte și de momente de relaxare și consolidare a spiritului de echipă. Participanții internaționali din cadrul programului European Solidarity Corps (ESC) s-au bucurat de o experiență recreativă la VR Play, unde au încercat jocuri și simulatoare care au pus la încercare colaborarea și creativitatea. Tot în această perioadă, voluntarele au participat la un atelier susținut de Adriana, reprezentanta Davana, dedicat grijii față de propria persoană. Discuțiile au abordat teme precum compasiunea față de propriul corp, feminitatea și înțelegerea ciclurilor naturale, într-un cadru deschis și prietenos.

Reprezentanții ASSOC subliniază că voluntariatul înseamnă nu doar implicare în sprijinul comunității, ci și construirea unor relații autentice, dezvoltare personală și experiențe care întăresc coeziunea echipei. Astfel de activități contribuie la formarea unui grup unit, pregătit să răspundă nevoilor comunității prin proiectele și evenimentele organizate pe parcursul verii.