În seara de 3 martie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși au oprit și verificat un autoturism în localitatea Copalnic-Mănăștur.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 58 de ani, iar în urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit faptul că acesta figurează cu dreptul de a conduce suspendat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.

Polițiștii le reamintesc tuturor participanților la trafic că fiecare decizie luată la volan poate face diferența între siguranță și o tragedie. Respectarea regulilor de circulație nu este doar o obligație legală, ci un gest de responsabilitate față de propria persoană și față de ceilalți participanți la trafic.