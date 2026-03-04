Elevii din întreaga țară sunt invitați să își facă vocea auzită în cadrul Concursului Național „Drepturile Copilului” 2026, organizat de Salvați Copiii România. Tema din acest an, „Ce se schimbă în școală, atunci când elevii participă activ?”, pune accent pe importanța implicării elevilor în procesul decizional și pe impactul pe care aceștia îl pot avea asupra comunității școlare.

Competiția își propune să evidențieze dreptul la participare al copiilor și să încurajeze reflecția asupra modului în care implicarea elevilor poate contribui la crearea unui mediu educațional mai echitabil, mai incluziv și mai democratic. Organizatorii îi provoacă pe participanți să analizeze în ce măsură vocea elevilor influențează regulile, proiectele și inițiativele din școală.

Pentru a intra în concurs, echipele trebuie să realizeze un material video de maximum cinci minute, un afiș de campanie și o scurtă strategie de implementare a ideii propuse în propria unitate de învățământ. Materialele trebuie să transmită un mesaj clar, argumentat, care să sublinieze relevanța participării elevilor și efectele concrete ale acesteia.

Concursul se adresează elevilor de gimnaziu și liceu din România, organizați în echipe de minimum doi și maximum trei membri, din aceeași școală. Participanții pot beneficia de sprijinul unui cadru didactic coordonator, care va oferi îndrumare fără a se implica direct în realizarea proiectelor.

Termenul limită pentru trimiterea materialelor este 23 martie, ora 23:59, iar anunțarea echipelor câștigătoare va avea loc cel târziu pe 25 mai. Ceremonia de premiere va fi organizată ulterior, iar cele mai reușite materiale vor fi promovate pe platformele oficiale ale organizației.

Regulamentul complet al concursului și informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul organizatorilor sau la adresa de e-mail voluntar@salvaticopiii.ro

.