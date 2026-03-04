Jurnalistul Mircea Marian a reacționat la declarațiile fostului președinte Traian Băsescu, afirmând că ideea ca România să treacă sub umbrela nucleară a Franței ar putea fi „o prostie” cu costuri ridicate.

Într-o postare publică, Marian susține că, deși nu se consideră pregătit să aibă o opinie fermă despre rolul armelor nucleare, consideră că politica externă și de apărare a unui stat nu poate fi schimbată brusc, în funcție de simpatii sau antipatii față de lideri politici.

„Ideea de a trece sub umbrela nucleară a Franței este o prostie care ne va și costa scump”, a scris acesta, reluând poziția exprimată de Băsescu. Jurnalistul atrage atenția că deciziile strategice trebuie analizate în perspectivă, inclusiv prin prisma evoluțiilor politice din alte state.

El invocă scenariul alegerilor prezidențiale din Franța din 2027, sugerând că o eventuală victorie a unor lideri precum Jordan Bardella sau Jean-Luc Mélenchon ar putea schimba radical direcția politicii externe franceze. „Poate în 2027 va fi președinte Bardella sau Mélenchon, sub umbrela cui vom fugi atunci?”, a punctat Marian.

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor tot mai intense privind securitatea europeană și opțiunile strategice ale României în cadrul alianțelor occidentale, pe fondul războiului din Ucraina și al discuțiilor despre consolidarea autonomiei strategice a Uniunii Europene.