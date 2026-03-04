Săptămâna Protecției Civile s-a încheiat în Baia Mare printr-o serie de activități desfășurate în mijlocul comunității, menite să consolideze parteneriatul dintre cetățeni și salvatori și să promoveze importanța pregătirii pentru situații de urgență.

Un accent deosebit a fost pus pe educația celor mici. La Grădinița „Otilia Cazimir” Baia Mare, preșcolarii au participat la exerciții de evacuare și adăpostire, învățând prin experiență directă cum să reacționeze în caz de pericol. De asemenea, un exercițiu de evacuare a fost organizat și la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, unde elevii au exersat părăsirea rapidă și în siguranță a clădirii. Totodată, liceenilor le-a fost prezentată oferta educațională a școlilor de profil, fiind încurajați să ia în considerare o carieră militară, sub uniforma de pompier.

Activitățile de instruire au continuat și în mediul privat, la sediul unui operator economic din municipiu. Angajații au participat la simulări de evacuare și adăpostire și au fost instruiți cu privire la semnalele de alarmare și la modul corect de reacție în situații reale de urgență.



Ziua a fost completată de demonstrații susținute de pompierii din cadrul Secției de Pompieri Fărcașa și Stației Târgu Lăpuș, care au prezentat tehnici de descarcerare, acordare a primului ajutor calificat și stingere a incendiilor.

La finalul unei săptămâni intense, reprezentanții structurilor de intervenție au transmis mulțumiri partenerilor implicați în organizarea activităților, printre care Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare și Crucea Roșie Baia Mare, precum și serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, operatorilor economici, mass-mediei și tuturor cetățenilor care au participat la exerciții.

Organizatorii subliniază că o comunitate bine informată și pregătită este o comunitate mai sigură, iar astfel de inițiative contribuie la formarea unor reflexe corecte în fața situațiilor critice.