În seara de 20 martie a.c., polițiștii din Baia Mare au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe strada Gheorghe Șincai din localitate.

Polițiștii au identificat la volanul autoturismului un bărbat de 36 de ani.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest rezultatul a indicat o concentrație alcoolică de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz.