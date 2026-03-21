Ziua de 21 martie este marcată ca fiind Ziua Mondială pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, un prilej important de reflecție asupra valorilor care ar trebui să stea la baza unei societăți: respectul, egalitatea și demnitatea umană.

Interacțiunea cu persoane de diferite rase, naționalități sau etnii este o realitate cotidiană, fie că se întâmplă pe stradă, la locul de muncă sau în comunitate.

Această diversitate nu trebuie privită cu teamă sau respingere, ci cu deschidere și respect.

Discriminarea nu contribuie la o societate mai sigură sau mai armonioasă, dimpotrivă, generează frustrare, scade stima de sine și limitează accesul la resurse, iar consecințele pot deveni grave asupra societății.

Această zi ne reamintește că diversitatea este o resursă valoroasă, nu un motiv de diviziune. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a contribui la construirea unei societăți incluzive, bazate pe acceptare, solidaritate și respect reciproc.

Acceptarea diferențelor, fie ele biologice, culturale sau sociale, presupune înțelegerea unui principiu esențial: nicio rasă nu este superioară alteia , iar a fi diferit nu înseamnă a fi greșit.

Combaterea discriminării începe cu fiecare dintre noi, prin educație, dialog și conștientizare contribuim la construirea unei comunități în care fiecare persoană se simte acceptată, respectată și valorizată, beneficiind de șanse egale.

Respectul ne unește. Diversitatea ne definește.