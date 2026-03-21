La data de 20 martie a.c., polițiștii Biroului Siguranță Școlară si cei ai orașului Cavnic au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță în mediul școlar și prevenirea faptelor antisociale din zona unităților de învățământ.

Polițiștii au desfășurat două activități preventive la Liceul Teoretic ” Pintea Viteazu” unde au participat 37 de elevi și patru cadre didactice.

Polițiștii le-au oferit elevilor informații utile în scopul prevenirii violenței în mediul școlar și a fenomenului de bullying, dar au desfășurat și activități de educație rutieră pentru creșterea gradului de responsabilitate în trafic.

Totodată, poliștii au efectuat verificări operatorilor economici din proximitatea unităților de învățământ.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic- Grupa Canină.

Astfel de activități vor fi desfășurate și în perioada următoare, în vederea menținerii unui climat de siguranță în unitățile de învățământ și prevenirii comportamentelor de risc în rândul elevilor.