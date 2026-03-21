Agenția Pelerinul Creștin anunță organizarea unui amplu pelerinaj în Balcani, care se va desfășura în perioada 4–12 iulie 2026, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin.

Pelerinajul va cuprinde mai multe țări cu o profundă tradiție creștin-ortodoxă, printre care Macedonia de Nord, Albania, Muntenegru, Croația și Serbia, fiind gândit ca un traseu spiritual prin unele dintre cele mai importante centre ale Ortodoxiei din regiune.

Printre principalele destinații se numără orașul Ohrid, supranumit „Ierusalimul Balcanilor”, unde au activat mari sfinți precum Sfântul Clement de Ohrid și Sfântul Naum. De asemenea, pelerinii vor ajunge în Skopje, Tirana, Podgorița, Dubrovnik și Belgrad.

Un punct de atracție major îl reprezintă vizitarea Mănăstirii Ostrog din Muntenegru, legată de Sfântul Vasile de Ostrog, dar și Catedrala „Învierea Domnului” din Tirana și impresionanta Catedrală „Sfântul Sava” din Belgrad, simbol al credinței ortodoxe sârbe.

Potrivit organizatorilor, pelerinajul are ca scop descoperirea locurilor unde credința ortodoxă s-a format și s-a păstrat de-a lungul secolelor, chiar și în perioade dificile.

Prețul excursiei este de 800 de euro și include cazare, mic dejun, transport, asigurare medicală și însoțitor de grup preot. Înscrierile se fac telefonic sau online, iar locul este confirmat prin achitarea unui avans în termen de cinci zile. Grupul va fi format din minimum 30 de persoane.