La data de 17 iunie a.c., în jurul orei 21.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că la intersecția străzilor Horea și Oltului s-a produs un accident rutier în urma căruia au rezultat pagube materiale.

Polițiștii au efectuat primele verificări în cauză și au stabilit că un bărbat de 45 de ani a condus un autoturism dinspre strada Electrolizei înspre strada Horea, iar la un moment dat nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea unui viraj și a intrat în coliziune cu un autoturism, aflat pe sensul opus de deplasare.

În urma accidentului rutier, au rezultat pagube materiale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar în cazul bărbatului rezultatul a indicat concentrația de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat. În vederea determinării cu exactitate a îmbibației alcoolice, acesta a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Având în vedere cele constatate, polițiștii efectuează cercetări în continuare, sub coordonarea procurorului de caz.