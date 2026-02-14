„Jocul Satului” va avea loc duminică, 15 februarie, de la ora 14:00, la Căminul Cultural din Breb.

În Breb, sat cunoscut pentru autenticitatea sa, jocul satului reprezintă sufletul comunității. Este dovada că tradițiile nu sunt doar amintiri, ci realități trăite, care dau sens și identitate locului.

La joc se leagă prietenii și se nasc povești de dragoste, se păstrează obiceiurile, se transmit valorile și se întărește legătura dintre generații.

Jocul satului înseamnă identitate, respect pentru tradiție și bucuria de a fi împreună. Tradițiile nu ne țin în trecut, ci ne oferă rădăcini puternice pentru viitor.

Organizatorii îi așteaptă cu drag pe toți cei care doresc să ia parte la acest eveniment dedicat comunității și tradițiilor locale.