Având în vedere necesitatea efectuării unor lucrări de reparații și mentenanță la Turnul de apă din orașul Seini, societatea VITAL S.A.- Agenția Seini va întrerupe furnizarea apei potabile marți, 16 iunie 2026, în intervalul orar 08:00 – 15:00.

Vor fi afectați de lipsa apei potabile consumatorii de pe următoarele străzi: Cuza Vodă, Horea, Cloșca, Crișan, Avram Iancu, Nicolae Bălcescu, Cireșilor, Victoriei, Locul Târgului, 22 Decembrie, Aurel Vlaicu, Livezilor, Nucului, Agricultorilor, Mărului, Florilor, Roșiori, Eroilor, Cărămidăriei, Sportului.

Societatea VITAL S.A. solicită înțelegere din partea utilizatorilor pentru disconfortul creat. Totodată, rugăm toți consumatorii afectați de această întrerupere a apei să își asigure necesarul de apă pentru perioada menționată.

Mulțumim pentru înțelegere și îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile într-un interval cât mai scurt de timp.

Pentru informaţii suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la dispeceratul VITAL S.A. tel: 0262 212550; 0262 215150, *1*2, 0362 401052, 3, 0372 752661.