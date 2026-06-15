În Duminica a 2-a după Rusalii, dedicată Sfinților Români, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat la sfințirea uneia dintre cele două biserici ale Parohiei Ortodoxe Române din Offenbach pe Main, Germania.

La eveniment au fost prezenți și Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, precum și Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Ierarhii au oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Duminica Sfinților Români”, amenajată pe structura unei foste hale industriale achiziționate de comunitatea românească în anul 2014 și transformată în lăcaș de cult în perioada 2022–2026. În cadrul slujbei, biserica a fost binecuvântată prin stropire cu apă sfințită și ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaște de mucenici.

După slujba de sfințire, cei patru ierarhi au oficiat Sfânta Liturghie în prezența unui număr mare de credincioși și clerici. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Mitropolitul Andrei a vorbit despre importanța misiunii creștine și a mărturisirii credinței, îndemnând comunitatea românească din diaspora să fie un exemplu de credință și implicare.

Parohia Ortodoxă Română din Offenbach pe Main a fost înființată în urmă cu 51 de ani și este considerată una dintre cele mai active și puternice comunități ortodoxe românești din această zonă a Germaniei.