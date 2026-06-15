Unul dintre cele mai atractive meciuri ale finalului de sezon din Liga a 5-a Elite Maramureș s-a disputat duminică, 14 iunie, pe stadionul comunal din Mireșu Mare, unde AS PHP Iadăra și CS Comuna Mireșu Mare au oferit un adevărat spectacol fotbalistic, încheiat cu scorul de 3-3.

Gazdele au început excelent partida și au deschis scorul în minutul 9 prin căpitanul Marian Călin Chira, care a transformat spectaculos o lovitură liberă. Avantajul a fost majorat în minutul 14 de Alexandru Roman, autorul unui șut plasat din afara careului, care a dus scorul la 2-0.

Partida a oferit spectatorilor șase goluri, numeroase faze spectaculoase și răsturnări de situație, fiind considerată una dintre cele mai frumoase confruntări ale sezonului din fotbalul maramureșean.