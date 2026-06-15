În Desești, unii încă trăiesc cu impresia că funcția publică le oferă dreptul să fie stăpâni peste oameni. Mai grav, peste copii. Imaginile apărute în ultimele săptămâni, dar ținute până acum departe de ochii publicului, arată un comportament revoltător din partea unui consilier local din Desești, apropiat al primarului Bohotici. Motivul? Mai mulți copii și-au permis să joace mingea pe stradă. Reacția? Palme, picioare, agresivitate și o demonstrație de forță care nu are ce căuta într-o comunitate normală. Jigniri grave la adresa fetițelor de 11-12 ani…

Despre Desești am mai scris. Despre mentalitatea de tip comunist, despre frica oamenilor de a vorbi, despre sistemul de relații și influență păstrat cu sfințenie. Iar acum avem încă o dovadă a unei atitudini toxice: un ales local care se comportă ca și cum satul ar fi propria moșie. Domnul din imagini este Ion Balint, consilier PNL. Primește indemnizație din bani publici. Din banii oamenilor care muncesc cinstit. În același timp, fiica acestuia ocupă funcția de secretar în primărie. Și totuși, nimic nu poate justifica un asemenea comportament față de copii.

Unde este Protecția Copilului? Unde sunt instituțiile care ar trebui să reacționeze imediat când apar astfel de imagini? Poliția consideră normal ca un ales local să împartă palme și picioare unor minori pentru că joacă fotbal pe uliță?

Un om care ocupă o funcție publică trebuie să ofere exemplu de decență, echilibru și responsabilitate. Nu frică. Nu agresivitate. Nu umilință la adresa unor copii. Consilierul local ar trebui să își prezinte public scuze părinților și copiilor implicați. Iar dacă mai există urmă de onoare și bun-simț în administrația locală, următorul gest firesc ar trebui să fie demisia.

Aceste imagini vor fi trimise instituțiilor abilitate și așteptăm măsuri, revenind cu evoluția cazului!