Miercuri, 1 aprilie, de la ora 16:00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite la Parohia Ortodoxă Baia Borșa, Protopopiatul Vișeu.

De la ora 16:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite la Parohia Ortodoxă Turț, Protopopiatul Oaș, județul Satu Mare.

Joi, 2 aprilie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite la biserica de lemn din incinta Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare.