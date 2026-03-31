Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile marți, 31 martie, până la ora 14.00, pe str. Păltinișului – case, pentru lucrări de reparații la rețeaua de distribuție a apei potabile.

Tot marți, până la ora 14.00, nu vor apă la robinete băimărenii de pe bd. Independenței între nr. 30 și 54, unde se execută lucrări de înlocuire hidrant suprateran.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.