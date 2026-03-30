Elevii claselor a XI-a A, B și C de la Colegiul de Arte Baia Mare invită publicul la evenimentul artistic „Melange”, o manifestare ce îmbină muzica, artele plastice și arhitectura într-un concept creativ și interdisciplinar.

Evenimentul va avea loc miercuri, 1 aprilie, de la ora 12:00, în sala de spectacole a colegiului. Programul propune o experiență artistică diversă, în care elevii își vor prezenta talentul și creativitatea prin momente muzicale, expoziții de arte plastice și proiecte inspirate din domeniul arhitecturii.

Activitatea este coordonată de cadrele didactice ale instituției, care îi îndrumă pe elevi în realizarea acestui proiect ce își propune să evidențieze conexiunile dintre diferitele forme de expresie artistică.

Organizatorii îi așteaptă pe iubitorii de artă să participe la această întâlnire culturală, dedicată creativității și dialogului dintre muzică, vizual și spațiu arhitectural.