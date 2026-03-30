În cursul săptămânii trecute, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat zilnic acțiuni pentru prevenirea și combaterea indisciplinei pietonale.

Activitățile au avut ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră și responsabilizarea participanților la trafic, în special a pietonilor, cu privire la respectarea regulilor de circulație.

În urma acțiunilor desfășurate polițiștii au constatat 215 de abateri de la normele rutiere privind circulația pietonilor, fiind aplicate sancțiuni conform legislației în vigoare.

Pietonilor li se recomandă să traverseze doar prin locuri special amenajate, la culoarea verde a semaforului și să se asigure temeinic înainte de a păși pe carosabil.