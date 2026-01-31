Duminică, 1 februarie (Începutul Triodului), Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.

Luni, 2 februarie, de Praznicul Întâmpinării Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Moisei, Protopopiatul Vișeu, cu ocazia serbării hramului de iarnă.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va sluji la biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din incinta Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare.