Drumurile publice nu sunt locuri de joacă, iar conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere, poate avea consecințe grave, pentru toți participanții la trafic.

Ieri, 1 mai a.c., în jurul orei 21.50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Borșa au oprit pentru control, pe strada Vasile Alecsandri, din localitate, un vehicul tip A.T.V.

Polițiștii au stabilit că vehiculul era condus de un tânăr de 15 ani.

În urma verificărilor efectuate, a reieșit că, tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, polițiștii au stabilit că, valabilitatea inspecției tehnice periodice și a asigurării de răspundere civilă auto sunt expirate.

Polițiștii au procedat la testarea tânărului cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări sub supravegherea procurorului de caz.