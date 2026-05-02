CECCAR Maramureș împreună cu ISJ Maramureș premiază performanța

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR, în parteneriat cu Ministerul Educației, au lansat cea de-a patra ediție a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă.

Vineri, 17 aprilie, la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare s-a desfășurat etapa județeană a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă, concurs organizat, în județul Maramureș, de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – Filiala Maramureș, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. La acest concurs au participat elevii din clasa a XI-a, liceu – filieră tehnologică, profil Servicii, calificarea profesională Tehnician în activități economice.

Concursul are rolul să stimuleze și să încurajeze educația financiar-contabilă în rândul tinerilor, aceștia trebuind să facă față provocărilor tot mai mari pe care le aduc schimbarea tehnologiei și a modelelor de afaceri, globalizarea și digitalizarea.

CECCAR, în calitate de reprezentant al profesiei contabile din România, se implică, în mod constant, în proiecte care să asigure atât dezvoltarea profesiei contabile, cât și formarea de noi generații de profesioniști în domeniul financiar-contabil, pentru o profesie capabilă să răspundă noilor provocări ale pieței muncii și erei digitale.

La concurs au participat elevi din patru licee din județul Maramureș, respectiv Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, Liceul Teologic Penticostal Baia Mare, Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Târgu-Lăpuș și Liceul Borșa.

Premierea elevilor a avut loc în data de miercuri 29 aprilie și s-a desfășurat în sala de curs de la sediul Filialei CECCAR Maramureș.

Din partea Consiliului Județean Maramureș au fost acordate cupe unui număr de 21 elevi participanți la concurs și celor 5 profesori care s-au ocupat de pregătirea lor.

Tuturor elevilor participanți și cadrelor didactice care i-au pregătit pentru concurs le-au fost oferite din partea președintelui Filialei CECCAR Maramureș conf. univ. dr. Cucoșel Constantin, premii constând în rechizite și materiale de birotică, care au fost asigurate de diverși sponsori din județul Maramureș.

Totodată, CECCAR a premiat performanța elevilor prin acordarea de diplome și premii în bani: 1.000 de lei (Premiul I), 800 de lei (Premiul II), 600 de lei (Premiul III) și două mențiuni în valoare de câte 400 de lei fiecare (Mențiunea I și II).

Concursul va continua cu etapa națională, care se va desfășura la București, în perioada 25 – 28 mai, etapă la care s-au calificat primii doi clasați la faza județeană: Lar Răzvan Gabriel, elev la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare, pregătit de prof. Șofran Daciana Floridana și Oncea Mitică Darius, elev la Liceul Teologic Penticostal Baia Mare, pregătit de prof. Mura Anca Amalia.

Premiul III a fost obținut de eleva Timiș Maria Izabela de la Liceul Borșa, pregătită de prof. Dolca Viorica Angelica, iar cele două mențiuni au revenit elevelor Mura Hanna Gloria și Toie Estera Debora, de la Liceul Teologic Penticostal Baia Mare, ambele fiind pregătite de prof. Mura Anca Amalia.

Au mai fost acordate două premii speciale elevei Murărescu Miriam Tabita, de la Liceul Teologic Penticostal Baia Mare, pregătită de prof. Mura Anca Amalia și elevei Șerban Andreea Livia, de la Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Târgu-Lăpuș, pregătită de prof. Danciu Lenuța, pentru obținerea punctajului maxim la proba practică. Premiile au fost oferite din partea Filialei Județene Maramureș a Uniunii Generale a Industriașilor din România – UGIR:

Le urăm mult succes elevilor maramureșeni care vor reprezenta județul Maramureș la faza națională!

Președinte Filiala CECCAR Maramureș

Conf. univ. dr. Cucoșel Constantin