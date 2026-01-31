Centrul CASPEV, din subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare, a găzduit vineri un spectacol artistic deosebit, în cadrul căruia muzica de diferite genuri s-a împletit armonios cu poezia, oferind publicului momente pline de emoție și sensibilitate.

Evenimentul a reunit artiști talentați care, prin dăruire și expresivitate, au creat o atmosferă caldă și memorabilă, răsplătită cu aplauze și trăiri autentice din partea celor prezenți. Fiecare moment artistic a contribuit la conturarea unei experiențe culturale deosebite, menite să aducă bucurie și inspirație.

Mulțumim tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment: Conicica Gyöngyi, apreciatul poet Iacob Oniga, Teodora Luca (cunoscută publicului sub numele de scenă Teodora Dănțăușa), Formația Ripped – Mihai Aron (chitară), Damian Rațiu (bass) și Radu Mariș (tobe). De asemenea, un gând special de recunoștință se îndreaptă către publicul care a urmărit cu emoție și entuziasm fiecare moment al spectacolului.

Astfel de evenimente subliniază importanța artei și culturii în viața comunității, contribuind la crearea unor legături autentice între artiști și public. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociația CASPEV și Fundatia Regala Margareta a Romaniei prin Fondul pentru Varstnici.