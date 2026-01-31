În data de 30 ianuarie 2026, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a marcat Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală printr-un eveniment adresat, de această dată, elevilor de gimnaziu din județul Maramureș, având ca obiectiv promovarea unui comportament responsabil, bazat pe respect și pe gestionarea corectă a emoțiilor.

Evenimentul „Mesajul meu antiviolență”, aflat la cea de-a IV-a ediție, s-a derulat sub forma unui dialog interactiv între sportivul Andrei Ostrovanu, kickboxer de talie mondială, și domnul comisar-șef de poliție Nicolae Popescu, reprezentant al Biroului de Siguranță Școlară. Întâlnirea le-a oferit elevilor o perspectivă clară asupra diferenței dintre violența controlată specifică sportului și violența din mediul școlar.

Activitățile s-au desfășurat la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Baia Mare, iar grupul-țintă a fost format din elevii unităților școlare ale localităților limitrofe municipiului Baia Mare, respectiv la Colegiul de Arte, Baia Mare, pentru elevii din municipiul Baia Mare, în total fiind reprezentate 32 de instituții de învățământ.

Discuțiile au vizat teme de interes major pentru elevi, precum controlul emoțiilor, respectul față de colegi, profesori și părinți, regulile care trebuie respectate atât acasă, cât și în școală, precum și consecințele comportamentelor violente, inclusiv aspecte legate de răspunderea legală și cazierul judiciar. Elevii au manifestat un interes deosebit, adresând un număr considerabil de întrebări și participând activ la jocuri de rol menite să îi ajute să înțeleagă situații concrete din viața de zi cu zi. De asemenea, cadrele didactice prezente au intervenit cu întrebări și completări relevante, contribuind la aprofundarea subiectelor discutate.

Invitatul special al evenimentului, Andrei Ostrovanu, a fost un exemplu de dedicare și implicare, demonstrând că sportul și educația pot contribui împreună la formarea unor valori sănătoase în rândul elevilor.

La finalul evenimentului, Andrei Ostrovanu a premiat cu 16 abonamente la Ostrovanu Fight Academy materialele video pe care le-a considerat a fi cele mai reușite.

Având în vedere aprecierea deosebită acordată tuturor clipurilor, toți participanții au fost declarați câștigători și vor fi recompensați cu diplome de excelență, în semn de recunoaștere a creativității, a impactului mesajului transmis și a contribuției valoroase la promovarea nonviolenței în mediul școlar.

Activități similare vor urma, fiind dedicate elevilor din unitățile școlare care nu au putut participa la întâlniri, în vederea promovării mesajului de nonviolență și de siguranță în mediul școlar.