Primăria Ocna Șugatag invită feciorii și fetele din Breb, dar și pe toți iubitorii de tradiții autentice, la Jocul Satului din Breb, un eveniment dedicat păstrării obiceiurilor și valorilor populare.

Manifestarea va avea loc duminică, 15 februarie, începând cu ora 14.00, la Căminul Cultural din Breb. Atmosfera de sărbătoare va fi întreținută de Frații Chindriș și Anda Horoba, care vor aduce în fața publicului muzica și jocul tradițional maramureșean.

Evenimentul își propune să aducă împreună comunitatea locală și să transmită mai departe frumusețea portului popular, a dansului și a obiceiurilor strămoșești.

„Hai să păstrăm obiceiurile și tradițiile vii!” este mesajul organizatorilor.