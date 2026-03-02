Miercuri, 4 martie, de la ora 16:00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite la Parohia Ortodoxă Borlești, Protopopiatul Satu Mare.

Miercuri, 4 martie, de la ora 16:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite la Parohia Ortodoxă Glod, Protopopiatul Sighet.

Vineri, 6 martie, de la ora 16:00, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin va săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite la Parohia Ortodoxă Andrid, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.

Vineri, 6 martie, de la ora 16:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite la Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sighetu Marmației, Protopopiatul Sighet.