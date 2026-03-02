În perioada 23 februarie – 1 martie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș au desfășurat o acțiune amplă pentru combaterea indisciplinei pietonilor și impunerea respectării normelor rutiere.

Demersul a avut ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră, prin reducerea numărului de accidente grave în care sunt implicați pietonii și diminuarea riscului de victimizare generat de nerespectarea regulilor de circulație.

Polițiștii au acționat pentru prevenirea și combaterea traversărilor neregulamentare, verificarea respectării regulilor de circulație de către pietoni, precum și pentru creșterea disciplinei rutiere în zonele cu risc ridicat de accidente. De asemenea, au fost desfășurate activități de informare și conștientizare privind consecințele încălcării normelor rutiere.

Controalele au fost intensificate în proximitatea trecerilor pentru pietoni, în zonele aglomerate și în apropierea unităților de învățământ, pentru a asigura un climat sporit de siguranță pentru toți participanții la trafic.

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 273 de sancțiuni contravenționale pietonilor care au încălcat legislația rutieră, valoarea totală a amenzilor depășind 15.000 de lei.

Acțiunea s-a desfășurat la nivelul întregului județ Maramureș, iar în municipiul Baia Mare activitățile au beneficiat de sprijinul Poliția Locală Baia Mare.

Reprezentanții poliției reamintesc faptul că respectarea regulilor de circulație este o responsabilitate comună, iar siguranța pe drumurile publice depinde de comportamentul fiecărui participant la trafic.