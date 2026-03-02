28 de elevi și adolescenți din județul Vrancea au rămas blocați în Dubai, după ce spațiul aerian din Orientul Mijlociu a fost închis pe fondul escaladării conflictului din Iran. Grupul, însoțit de două profesoare, urma să revină acasă sâmbătă, 28 februarie, însă toate zborurile au fost anulate chiar înainte de îmbarcare.

Autoritățile române au fost anunțate imediat, iar Consulatul României la Dubai a menținut legătura permanent cu organizatorii excursiei. Elevii au fost cazați într-o zonă sigură, au primit instrucțiuni clare de prevenție și au participat inclusiv la un exercițiu de evacuare. Consulul României i-a vizitat personal, pentru a oferi garanții suplimentare familiilor.

Copiii spun că situația neașteptată i-a unit și i-a făcut mai puternici. Pentru a-și liniști părinții, au realizat chiar și un videoclip în care arată că sunt bine.

În paralel, autoritățile anunță că peste 300 de cetățeni români evacuați din Israel, prin Egipt, urmează să ajungă în țară.

Întoarcerea elevilor din Dubai depinde, în acest moment, de redeschiderea coridoarelor aeriene sau de organizarea unor zboruri speciale de repatriere.

Și totuși, dincolo de emoție și îngrijorare, rămâne o întrebare incomodă:

dacă părinții dintr-un județ din România își permit să-și trimită copiii în vacanță la mii de kilometri distanță, într-una dintre cele mai scumpe destinații turistice din lume, oare chiar e atât de rău în România pe cât ne place să spunem?