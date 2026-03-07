Duminică, 8 martie, a doua din Postul Mare (a Sfântului Ierarh Grigorie Palama), Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă Negrești-Oaș I, Protopopiatul Oaș, județul Satu Mare.
Duminică, 8 martie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă Santău, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.
