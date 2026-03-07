Potrivit Moody’s, măsurile fiscale adoptate din iulie 2025 au avut un impact pozitiv asupra perspectivei fiscale a României. Cu toate acestea, rămân riscuri semnificative de implementare pentru reducerea deficitului pe termen lung, în special din cauza provocării de a menține sprijinul politic pentru continuarea consolidării fiscale după 2026, având în vedere rotația planificată a prim-ministrului în 2027 și alegerile parlamentare planificate pentru 2028.

„Ratingurile României ar fi probabil retrogradate dacă vom ajunge la concluzia că Guvernul nu va putea implementa planul său de consolidare fiscală într-un mod eficient, ceea ce ar duce la o evoluție semnificativ mai proastă a principalilor indicatori fiscali comparativ cu așteptările noastre actuale. Un astfel de scenariu ar reflecta, de asemenea, slăbiciuni în capacitatea instituțiilor de a implementa eficient un program de consolidare amplu și complex”, precizează Moody’s.

În sens invers, Moody’s ar putea îmbunătăți perspectiva asociată ratingului României la ‘stabilă’ dacă povara datoriei guvernamentale și indicatorii de suportabilitate a datoriei ar evolua în general în conformitate cu așteptările sale actuale. Însă aceasta ar necesita implementarea deplină și eficientă a programului de consolidare fiscală adoptat în 2025, procesul de consolidare fiscală continuând și în 2027 și ulterior, deși probabil într-un ritm mai moderat decât în 2026.

Potrivit Moody’s, ratingurile României reflectă potențialul solid de creștere pe termen mediu al economiei, precum și nivelul său relativ ridicat de avuție, ambele susținând puterea sa economică.