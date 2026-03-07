„Peste 80 de avioane de vânătoare ale armatei aeriene israeliene (…) au efectuat o nouă serie de atacuri aeriene asupra infrastructurilor aparţinând regimului terorist iranian”, a precizat armata într-un comunicat.

În cadrul unuia dintre cele mai importante raiduri anunţate de Israel de la începutul războiului regional, pe 28 februarie, avioanele au lovit o academie militară a Gardienilor Revoluţiei Iraniene care „era folosită ca instalaţie de urgenţă”.

Potrivit armatei, locul era folosit pentru operaţiuni militare, ceea ce îl făcea „o ţintă militară legitimă”.

Printre celelalte ţinte s-au numărat un centru de comandă subteran, un depozit de rachete şi locuri de lansare, „pentru a reduce amploarea atacurilor asupra teritoriului statului Israel”, potrivit comunicatului.