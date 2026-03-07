În seara de 6 martie a.c., polițiștii din Săliștea de Sus au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Buleasa.

La volanul autoturismului a fost identificat un tânăr de 30 de ani, iar în urma testării acestuia cu aparatul etilotest rezultatul a indicat o concentrație de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.