- În timpul activităților desfășurate sâmbătă, 24 ianuarie, de către polițiștii din Cavnic, în cadrul unui filtru rutier organizat pe raza orașului, polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autovehicul.
La volan a fost identificat un bărbat de 35 de ani. Întrucât emană halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, concentrația indicată fiind de 0.43 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Bărbatul a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge, iar polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.
- Polițiștii din Borșa cercetează un bărbat depistat cu 0.76 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În noaptea de 24 spre 25 ianuarie, în jurul orei 00:30, polițiștii din Borșa oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 39 de ani.
Pentru că emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0.76 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Bărbatul a ajuns la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, iar polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.
- Aseară, în jurul orei 21.00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, care acționau pe raza localității Gârdani, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 31 de ani, domiciliat în Cluj-Napoca.
În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, valoarea indicată a fost de 0.66 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, iar polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.
Lasă un răspuns