În timpul activităților desfășurate sâmbătă, 24 ianuarie, de către polițiștii din Cavnic, în cadrul unui filtru rutier organizat pe raza orașului, polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autovehicul.

La volan a fost identificat un bărbat de 35 de ani. Întrucât emană halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, concentrația indicată fiind de 0.43 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge, iar polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.

Polițiștii din Borșa cercetează un bărbat depistat cu 0.76 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În noaptea de 24 spre 25 ianuarie, în jurul orei 00:30, polițiștii din Borșa oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 39 de ani.

Pentru că emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0.76 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a ajuns la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, iar polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.

Aseară, în jurul orei 21.00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, care acționau pe raza localității Gârdani, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 31 de ani, domiciliat în Cluj-Napoca.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, valoarea indicată a fost de 0.66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, iar polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.