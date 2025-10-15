Cu binecuvântarea și din încredințarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, miercuri, 15 octombrie 2025, la Cernești, a fost oficiată slujba de prohodire pentru tânărul Fărcaș Tudor Ionuț, trecut prematur la cele veșnice în urma tragicului accident rutier petrecut în afara localității Câțcău, județul Cluj, în care și-a pierdut viața și o altă tânără, Simona.

Slujba a fost săvârșită de preacuviosul părinte arhimandrit Ioachim Tomoiagă, consilier și delegat eparhial, însoțit de părintele arhidiacon Onuț Păcurar și un sobor de preoți.

În cadrul momentului de rugăciune și durere, părintele arhimandrit Ioachim Tomoiagă a transmis mesajul de condoleanțe, mângâiere și întărire al Preasfințitului Părinte Iustin către familia îndoliată:

„În aceste momente de cumpănă suntem alături de familia greu încercată, noi toți: ierarhi, preoții și credincioșii din Cernești și împrejurimi. Toți care l-au cunoscut pe tânărul Tudor, precum și toți cei ce simt durerea și au inima creștină, varsă o lacrimă la astfel de evenimente tragice și de durere fără margini prin care trec oamenii.”

La final, părintele a înălțat o rugăciune pentru odihna sufletului celui adormit, rostind cuvintele: „Bunul Dumnezeu să îl ierte și să îi facă parte de odihnă în Împărăția Sa. Veșnica lui pomenire din neam în neam!”

Tânărul Fărcaș Tudor Ionuț – o viață frumoasă, curmată prea devreme

Originar din comuna Cernești, județul Maramureș, Tudor a fost un tânăr de o blândețe și modestie rară, iubit și respectat de toți cei care l-au cunoscut.

A urmat Școala Generală din Cernești, apoi Liceul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare, continuându-și studiile la Facultatea de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCM), unde era student în anul al III-lea.

Familia și prietenii îl descriu ca pe „un om sincer, onest și profund respectuos, o fire blândă și iubitoare, care și-ar fi dat oricând totul pentru a face un bine”. Tudor era iubitor de familie, darnic din toată inima și apreciat de colegii săi pentru curăția sufletului și modestia sa.